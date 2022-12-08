Arabistan: Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırılacak

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi. Birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirten El-Jadaan ‘Türkiye ile aramızda karar verdik’ ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda açıklamalarda bulunurken, Cumhuriyeti Merkez Bankası’na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi. El-Jadaan “Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik” ifadelerini kullandı.

El-Jadaan, “Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye’de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz” dedi. Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, 22 Kasım’da Reuters’a yaptığı açıklamada mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki “görüşmelerin nihai aşamada” olduğunu ifade etmişti.