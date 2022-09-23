Arabistan, uzaya kadın astronot gönderecek

Suudi Arabistan, Axiom Space uzay şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda uzaya kadın astronot gönderecek.

Suudi Arabistan, Axiom Space uzay şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 2023 yılında iki astronotu uzaya göndermeyi planlıyor. Astronotlardan birinin kadın olacağı açıklandı ve SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle yolculuk yapacaklar.

Axiom Space’ten bir temsilci, Insider sitesine açıklama yaparak, şirketin iki astronotu eğitmek ve uzayda araştırma yapmaya hazırlamak için Suudi Uzay Komisyonu ile anlaştığını söyledi. Houston merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space ile Suudi Arabistan’ın bu yılın başlarında sözleşme imzaladığı da ortaya çıktı.

SpaceX Crew Dragon kapsülüyle uzaya fırlatılacak olan Suudi astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda yaklaşık bir hafta kalarak bilimsel araştırmalarda bulunması planlanıyor. İki Suudi astronot ülkelerinde özel bir şirketle uzaya giden ilk kişiler olacak. Bununla birlikte, 1985 yılında Suudi Arabistan Prensi Sultan bin Salman uzaya seyahat eden ilk Arap, ilk Müslüman ve kraliyet ailesinin ilk üyesi olmuştu.

UZAY TURİZMİ ÇAĞI

Bu görev, Axiom’un Uluslararası Uzay İstasyonuna turist taşıdığı ikinci uçuş olacak. Üçüncü uçuş ise Türkiye’nin 2023’ün sonlarına doğru iki astronotu uzaya göndereceği görevle yapılacak. Axiom Space’in ilk uzay yolculuğu ise geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenmişti. Dört kişilik sivil ekip SpaceX’e ait Crew Dragon uzay aracıyla uzay istasyonuna ulaşmıştı.

Suudi Arabistan’ın komşusu Birleşik Arap Emirlikleri’nin şu anda Mars’ın yörüngesinde dönen BAE yapımı bir uzay aracı bulunuyor. Uzay araştırmalarını sürdüren BAE ayrıca kadın astronot Nora al-Matrooshi’yi de şu anda eğitiyor.

Bu arada, Suudi Uzay Komisyonu ise ‘Vision 2030’ modernizasyon hamlesinin bir parçası olarak Aralık 2018’de kuruldu.