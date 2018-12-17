Arabistan’dan ABD’ye sert Kaşıkçı tepkisi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan yasa tasarısını kabul eden ABD’ye Suudi Arabistan’dan sert bir tepki geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu’nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık’ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık’ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor’

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