Arabistan’dan Kaşıkçı mesajı

Cemal Kaşıkçı ile ilgili Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ndan açıklama geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı’ndan açıklama geldi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne, korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarına karşı olduklarını ve cinayetin Suudi Arabistan’ın iç işleri meselesi olduğunu, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını belirtti.

TRT