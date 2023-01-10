Arabistan’dan Messi’ye rekor teklif

İspanyol devi Barcelona’da uzun süre forma giyen Messi’ye Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Al Nassr’ın Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katmasının ardından bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Arjantin ile Dünya Kupası’nı kazanan PSG’nin yıldızı Lionel Messi’ye yıllık 350 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, La Liga günlerinin ardından yeniden aynı ligde buluşabilir. Al Nassr’ın Portekizli yıldıza imza attırması sonrası Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, dev bir hamleye hazırlanıyor.

CNN’de yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Al-Hilal harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin, dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 350 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.

Lionel Messi’nin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Arjantinli yıldız, Al-Hilal’in yolunu tutarsa, Al Nassr’da yıllık 250 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo’yu geçerek dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.