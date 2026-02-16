Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

Araç bagajında gizlenen 30 milyon doların çalınmasıyla alakalı 4 zanlı daha gözaltına alındı. Bu gelişmeyle toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi. İstanbul Florya’daki lüks bir sitenin otoparkına 11 Şubat’ta sahte plaka taşıyan bir araçla giren 4 hırsız, döviz bürosu sahibi Bilal Durmaz’ın otomobillerini hedef aldı. Soyguncular, lüks marka araçların camlarını kırarak bagajda bulunan 10 çuval parayı alıp, olay yerinden uzaklaştı.

30 MİLYON NEDEN ARABA BAGAJINDAYDI?

Mağdur Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” gerekçesiyle tutuklanan Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi. Durmaz, banka kısıtlamaları nedeniyle parayı araç bagajında sakladığını ifade etti. “Banka hesaplarımızda kısıtlama var,” diyen Durmaz, yaklaşık 7 yıldır döviz ticareti yaptığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Bu yüzden finansal işlemlerde sorun yaşıyorum. Oturduğum site çok güvenli. Paraları o yüzden araçlarda saklıyordum. Evimi sattım, bankadaki nakit paramı çektim ve döviz bürosundaki ticari kazancımdan oluşan yaklaşık 30 milyon dolarımı çalan ve araçlarıma zarar veren şüphelilerden şikayetçiyim.”

OLAYDAN DÖRT GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süren soruşturmasında, zanlıların aynı siteye soygundan 4 gün önce sahte plakalı lüks bir otomobille giriş yaparak keşif yaptıkları da tespit edildi.