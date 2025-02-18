Araç, bisikletliye çarptı ve kaçtı

ADANA’DA KAZA NEDENİYLE CAN SAĞLIĞI KAYBI

Adana’nın Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, sürücüsü tespit edilemeyen bir hafif ticari araç, Aydın U. (52) isimli elektrikli bisikletin üzerine geldi. Daha sonra araç, bir aydınlatma direğine çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

IYILEŞME ŞANSI OLAMADI

İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın U.’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin akabinde, Aydın U.’nun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması amacıyla araştırma başlattı.