Araç Çarpışması: 3 Yaralı Mersin’de

TAKSİTLİ KAZADA ASKIYA ALINDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri, askıda kalmayı başardı. Olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

ÇARPISMA ANINDA AMAN KALDI

Alınan bilgilere göre, 33 ACS 135 plakalı aracı M.Y. yönetirken, 33 AKJ 871 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. oldu. İki aracın çarpışması sonucu, yoldan çıkan otomobil kanala doğru savruldu ve askıda kaldı. Böylece, otomobilin kanala düşmesini engelleyerek büyük bir facianın önüne geçildi. Yaralı olan 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.