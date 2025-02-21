Araç İlanı İçin e-Devlet Yetkisi Şart!

yENİ DÜZENLEMEYLE İLAN VERME PROSEDÜRÜ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle, e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılmadan araç ilanı verilemeyecek. Yetkilendirilmemiş kişi veya kurumların satış yapması engellenecek. Yeni sistem, çeşitli konularda nasıl işleyecek ve araç fiyatları bu süreçten nasıl etkilenecek? İşte bu konuda tüm detaylar…

YENİ SİSTEMLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Bu yeni düzenleme, sahte ilanların önlenmesine yönelik adımlar atmayı hedefliyor. Kapora dolandırıcılığı ve ‘sazan sarmalı’ yöntemleri de engellenerek, kayıt dışı yapılan araç ticareti tespit edilecek. Ayrıca, piyasa manipülasyonları ve spekülatif fiyat artışları önlenebilecek. İkinci el araç satışında, ilan verebilmek için e-Devlet üzerinden yetkilendirme almak gerekecek. Araç sahipleri, kendi adlarına ilan vermek isteyen galerici, bayi veya üçüncü şahıslara yetki vermediği sürece, o araç için ilan oluşturulamayacak.

YETKİLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Araç sahipleri, e-Devlet üzerinden yetkilendirecekleri kişi veya kurumları belirleyecek. Yeni oluşturulan EİDS ekranı üzerinden aracın plakası seçilecek ve yetkilendirilecek firmanın yetki belgesi numarası girilecek. Böylece işlem tamamlanacak. Yetkilendirilmeyen kişiler veya kurumlar ilan veremeyecek, bu şekilde sahte ilan verenler ve fiyat manipülasyonu yapanların önünün kesilmesi hedefleniyor.