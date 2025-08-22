Araç İlçesinde Yangın İki Samanlık Yaktı

YANGININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan yangın, iki samanlığı tamamen kül etti. Olay, Uğur Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenlerle patlak verdi. Yangının büyümesi kısa sürdü ve Asar Tepe Yangın Gözetleme Kulesi tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HIZLI MÜDAHALE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının ormanlık alana yayılmasını önleyerek kontrol altına almada başarılı oldu. Yangında can kaybı veya yaralanmalar yaşanmazken, iki samanlığın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme süreci başlatıldı.