Araç İlçesinde Yangın Sürüyor

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen orman yangınları, ikinci gününde de sürüyor. Hem hava hem de karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde alevlerin aydınlattığı manzara havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler yapılmakta.

TAHLİYE VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Gece boyunca süren yangınlar, ikinci gününde de ilerlemeye devam ediyor. Yangın bölgesine birçok ilden orman ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş durumda. Havadan destek sağlayan helikopterler ile söndürme çalışmaları, 10 kilometre mesafedeki iki farklı yangın alanında sürdürülüyor. Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde kuzey kesiminde devam eden yangın, Araç ilçesi istikametinde ilerliyor; güneydeki yangın ise Karabük sınırındaki etkisini koruyor.