Araç Kalabalığa Daldı: Almanya’da Yaralılar Var

ARAÇ KALABALIĞA DALDI

Almanya’nın Münih şehrinde bir aracın kalabalık bir grubun içine daldığı ve bu durum sonucunda 15 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yerel polis, X/Twitter platformu üzerinden olayın yaşandığı Dachauer bölgesinde büyük bir operasyonun sürdüğünü duyurdu.

OLAY YERİNDE AMBULANS YARDIMI

Alman Bild gazetesinin aktardığına göre, ambulanslar şu an olay yerinde yaralılara yardım etmeye çalışıyor. Münih Polisi, X/Twitter üzerinden sürücünün olay yerinde güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındığını ve ‘şu anda başka bir tehlike bulunmadığını’ açıkladı.

BÜYÜK GÜVENLİK KONFERANSI SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de bulunduğu dünya genelinden savunma sektörü liderlerinin büyük bir güvenlik konferansı için Bavyera’da bir araya geldikleri sırada meydana geldi. Bu durum, konferans sürecinde yaşanan güvenlik kaygılarını daha da artırıyor.