Araç Kamera Ve Takip Sistemleri Fiyatları

YENİ YÖNETMELİK DUYURULDU

Milyonlarca otomobil sahibini etkileyen önemli bir karar Resmi Gazete’de resmi olarak açıklandı. Yapılan yönetmelik değişikliğinde, araç takip sistemleri, kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek araçlar için ilk tescil sırasında zorunlu hale geliyor. Bu düzenleme, yönetmelikteki C hususiyetlerine sahip araçlar için geçerli olacak.

C HUSUSİYETİNE GİREN ARAÇLAR

C hususiyetine giren araçların listesi arasında taksiler, otobüsler, kamyonlar ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktörler, römorklar, yarı römorklar, traktör römorkları, otomobiller, minibüsler, kamyonetler ve tehlikeli madde taşıyan araçlar bulunmaktadır.

ARAÇ KAMERA VE TAKİP CİHAZLARI FİYATLARI

Araç kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1500 liradan başlayarak 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Cihazların özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Araç takip cihazlarının fiyatları ise 3 bin lira seviyesinden başlayarak 20 bin liraya kadar yükselebiliyor. Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için kullanıcılar toplamda 30 gün süreye sahip.

ENERJİ İHTİYACI VE TESİSAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Araçlara ilave edilecek olan araç kamera-kayıt cihazları ve takip cihazları enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, elektrik tesisatında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Araç içerisindeki kablo karmaşasını önlemek isteyenler, oto elektrik ustalarından yardım alarak uygun tesisat noktasından enerji alıp, cihazlara aktarım yapabiliyor.