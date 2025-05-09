Araç Kaza Yaptı, İki Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Nevşehir’de bir otomobilin kontrolden çıkarak önündeki araca çarptıktan sonra su kanalındaki köprüye saplanması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Güzel Yurt Mahallesi’nde, 80. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen Y.T.’nin kullandığı 50 ABN 532 plakalı otomobil, aşırı süratle seyrederken önünde giden F.T.’nin kullandığı 50 ADM 789 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.T.’nin otomobili, refüjde bulunan sulama kanalına düşerek köprü altına saplandı.

İKİ ARAÇ DA ZARAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisiyle 50 ADM 789 plakalı otomobil de savrularak yol kenarında park halinde bulunan 34 MVS 760 plakalı araca çarptı. Ardından park halindeki 34 MVS 760 plakalı otomobil, 50 NV 780 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü Y.T. ve yanındaki bir yolcu, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.