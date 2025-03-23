Araç Kiralamada Sahte Sitelerden Kaçının

Bayram tatilinde araç kiralamayı planlayanlar, kiralama şirketlerine yöneliyor. Ancak bayram kampanyası adı altında sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla dolandırıcılık vakalarının arttığı bildiriliyor. Uzmanlar, kurumsal firmaların isimlerini taklit eden sahte platformlar aracılığıyla bireylerden ödeme talep edildiğine, hatta WhatsApp üzerinden IBAN gönderilerek para istendiğine dikkat çekiyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin, hem vatandaşları hem de güvenilir firmaları olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Araç kiralamadan önce firma güvenilirliğinin sorgulanması gerektiği belirtiliyor.

DAHA DURGUN BİR BAYRAM DÖNEMİ

Rent a car işletmecisi Murat Demirkul, bu bayram döneminin önceki sezonlara kıyasla biraz daha sakin geçtiğini ifade ediyor. “Bunun sebebi de hava şartları, sıcaklıkların biraz daha düşük olması ve resmi olarak bayram tatilinin açıklanmaması nedeniyle şu anda çok afaki bir yoğunluğumuz yok. Ama resmi tatilin açıklanmasının ardından pazartesi ve salı günlerinde biraz daha yoğunluk olacağını düşünüyoruz” diyor.

DOLANDIRICILIĞA DİKKAT!

Murat Demirkul, rent a car sektöründe hala dolandırıcılık olaylarının devam ettiğini belirtirken, “Vatandaşlarımızın bilindik firmalara yönelmeleri ya da güvenilir kurumsal firmalardan araç tercih etmeleri gerekiyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir konu, bazı kurumsal firmaların internet sitelerini kopyaladıklarıdır. Hiçbir kurumsal firma vatandaştan WhatsApp’tan IBAN atarak para istemez. ‘Siz ücret ödemesini yapın. Vale kapınıza aracı getirecek’ gibi ifadelere itibar edilmemeli. Halkımızın emin olamadığı rent a car firmalarından uzak durmasını istiyoruz. Bu durum, sektörde güven kaybına sebep oluyor ve bizler de olumsuz etkileniyoruz.”

GÜVENLİ KİRALAMA İÇİN ÖNLEMLER

Araç kiralanacak kişiler için bazı önlemler de öneren Demirkul, “Kiralama yapacaklar, firma yetkilisi ile birlikte aracın etrafını videolu olarak kaydederse, aracı alırken ve teslim ederken sorun yaşamazlar. Ayrıca aracın bakımlı olup olmadığını firma yetkilisinden öğrenmeliler. Düşük kilometredeki araçları tercih ederlerse sorun yaşamayacaklarını düşünüyoruz. Günümüzde araç fiyatları, modeline göre bin ila 3 bin lira arasında değişiyor. Orta segmentli araçlar ise yaklaşık bin 500 liraya seyrediyor. Bazen internet üzerinde 500-600 liraya araçlar görünse de, bu fiyatlara itibar edilmemesi gerekiyor. Halkımız, gerçekte olmayan bir araca parasını bağlamamalı. Şu anda 500-600 liraya piyasada araç yok” şeklinde konuşuyor.