Araç Muayene İhalesinde Kazanan MOI OGG Belli Oldu

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU İHALESİNİN DETAYLARI

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinin 1. bölgesinde 830 milyon dolarla en yüksek teklif, MOI Ortak Girişim Grubu’ndan (OGG) gelirken, 2. bölge için de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi yine MOI OGG verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen ilk ihale, 1. bölgeye yönelik araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi üzerine oldu. İhaleye, Doğuş Tem OGG, AGTT OGG ve MOI OGG katıldı. Elemesiz turda verilen teklif 750 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu sırada, MOI OGG 805 milyon dolar, AGTT OGG ise 810 milyon dolarlık teklifler sundu. Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi. Üçüncü ve son turda, MOI OGG teklifini 830 milyon dolara çıkarırken, AGTT OGG da ihale sürecinden çekildi. Böylelikle, 1. bölge için en yüksek teklif MOI OGG’dan geldi.

İKİNCİ BÖLGE İHALESİ VE SONUÇLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesi de yapıldı. İhaleye Doğuş Tem OGG, AGTT OGG ve MOI OGG katıldı. Elemesiz ilk turda verilen teklif 790 milyon dolar olarak belirlendi ve ardından açık artırma süreci başladı. İlk tur 876 milyon dolarla açıldı. Bu aşamada, MOI OGG 878 milyon dolar, AGTT OGG ise 880 milyon dolar teklif sundu. Doğuş Tem OGG ihaleden ayrıldı, ardından üçüncü turda MOI OGG teklifini 890 milyon dolara yükseltti ve AGTT OGG da çekildi. 2. bölge için en yüksek teklif yine MOI OGG tarafından verildi.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ BÖLGELER

İhale sırasında Türkiye iki bölgeye ayrılarak birinci bölgede 45, ikinci bölgede ise 36 il yer alıyor. Elemesiz ilk turda sunulan teklif 750 milyon dolardı. Açık artırmanın ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI OGG 805 milyon dolarlık teklif verirken, AGTT OGG da 810 milyon dolara çıktı. Doğuş Tem OGG, ihale sürecine katılmadı. Açık artırmanın son turunda MOI OGG teklifi 830 milyon dolara yükseltti ve AGTT OGG ihale sürecinden çekildi.

MOI ORTAK GİRİŞİM GRUBU’NA DAİR BİLGİLER

MOI Ortak Girişim Grubu’nda yer alan Opus Group, 1970’li yıllardan bu yana ABD’de emisyon testleri yapan küresel bir firma olarak tanınıyor. Yine aynı grup içerisinde bulunan Arjantin merkezli VTV Norte, Opus tarafından satın alındı. 2023 yılı sonu itibarıyla toplam araç sayısının ve nüfusun yüzde 49’unun 1. bölgeden, yüzde 51’inin ise 2. bölgeden oluştuğu dile getirildi.

PİYASA TARİHÇESİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, 2027-2047 dönemine yönelik araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin ihale düzenlenmişti. Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi, 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15 Ağustos 2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi ise 14 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek.