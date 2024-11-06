Araç Muayene Ücretlerinde 2025 Zammı Açıklandı

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE ZAM ORANI

Yeni tarifeyle birlikte araç sahipleri, araç muayene işlemlerini enflasyon verilerine göre belirlenen yeni tarifeye göre yüzde 43,93 oranında zamlı şekilde gerçekleştirecek. “Peki araç muayene istasyonlarında uygulanacak yeni tarife ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçların muayene ücreti, otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI YENİ TARİFE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, 2025 yılı için araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı netleşti. Son gelen veriler doğrultusunda, enflasyon verilerine dayanan yeni tarifeye göre araç muayene ücretleri yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Bu zamla birlikte, otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücreti 1.821,60 TL’den 2.622 TL’ye yükselebilecek. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücretleri ise 927,60 TL’den 1.335 TL’ye çıkacak. Otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti 2.462,40 TL’den 3.544 TL’ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ETKİLERİ

TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 49 olarak kesinleşti. Bu durum, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri gibi bir çok konuda önemli artışlara yol açacak. Yani, yüzde 49’luk yeniden değerleme oranı, bu kalemlerde yaklaşık olarak yüzde 50’ye varan artışlar olabileceği anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranının değişmesiyle birlikte trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretleri de zamlanacak.