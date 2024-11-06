Araç Muayene Ücretlerine Yüzde 43,93 Artış!

ARAÇ SAHİPLERİ HAKLARINI KORUDU

Giresun’da bir araç sahibi, TÜVTÜRK’e ait olan araç muayene istasyonunda kredi kartı ile gerçekleştirdiği ödemeden kesilen komisyon ücretini mahkemeye taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti, araç sahibini haklı bularak, TÜVTÜRK tarafından alınan komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi. Bu karar, tüm araç sahipleri için emsal niteliği taşıyor.

MUAYENE ÜCRETLERİNDE ARTIS OLACAK

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren muayene ücretlerine artış geliyor. Her yıl Ekim ayında belirlenen yeniden değerleme oranı, muayene ücretleri üzerinde de etkili oluyor. 2025 yılı itibarıyla TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayene işlemleri neticesinde otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin ücretlerine yüzde 43,93 oranında bir artış gerçekleşecek.

2025 YILI MUAYENE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

2025 yılı için muayene ücretleri belli oldu. Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletin muayene ücreti 927,6 liradan 1.335,09 liraya yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için muayene ücreti 1.821,60 liradan 2.621,82 liraya çıkacak. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin muayene ücreti ise 3.544,13 liraya ulaşacak.