Araç Muayenesi İçin Ek Komisyon Haksız

Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerden alınan haksız komisyonların yasal olmadığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı ile ödenen araç muayene ücretlerinden ortalama 150-200 TL komisyon farkı alınıyor. Yasal olmayan bu haksız kazanç vatandaşa ek bir yükten başka bir şey değil” şeklinde belirtti.

TRAFFİKTEKİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Bendevi Palandöken, “Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyonu buldu. Bu araçların 10 milyondan fazlası ticari araçlardan oluşuyor. Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon ve otobüs gibi ticari araçlar her yıl muayene yaptırma zorunluluğu taşıyor. Her yıl artan araç muayene ücretleri hem esnafı hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

EK ÜCRETLERİN HAKSIZLIĞI

Araç muayene istasyonlarına gelen vatandaşlardan kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek komisyon alınmasının haksızlık olduğunu vurgulayan Palandöken, “Araç muayene ücretleri her yıl artıyor. 2025’te, Otomobil ve diğer araçların muayene ücretleri 2 bin 620,80 TL ile 3 bin 543,60 TL arasında değişecek. Bir gün geç muayene yaptırınca bütün araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon kesilmesi adil değil. Bu ek ücretlerin randevu alındığında bildirilmemesi de doğru değil. Vatandaşların yaşadığı bu sorun giderilmeli” dedi.