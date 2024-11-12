Araç Plakaları Otomatik Tanınacak: Önemli Değişiklikler

YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Yeni yılda milyonlarca sürücüyü etkileyecek akaryakıt alımındaki değişiklikler için geri sayım başladı. Ocak ayından itibaren, akaryakıt alımında önemli bir yenilik hayata geçecek. Araç plakaları elle girilmeyecek, sistem otomatik olarak tanıyacak. Peki, bu yeni sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ DEVREDE

Akaryakıt alımındaki yeni dönem için resmen geri sayım başladı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 1 Ocak’ta devreye girecek. Akaryakıt alımı esnasında taşıtın plaka bilgisi manuel olarak girilemeyecek; sistem bunu otomatik olarak algılayacak. Araç sahipleri ve istasyonlar yeni sistemle ilgili merak ettikleri tüm detaylara ulaşacaklar. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Akaryakıt alımı sırasında sistem otomatik olarak plakayı elle girmeden bunu okuyacaktır” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEMENİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ

Söz konusu düzenlemede plakalara geçiş imkanı olmayacak. Vergi gelirlerine olan etkisinin miktarı henüz net olarak bilinmiyor. Fesih Aktaş, “Elle plaka girişi nedeniyle oluşan vergi yoksunluğu konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz” diyor. Bu durum, sistemin nasıl işleyeceğine dair soruları artırıyor.

ÇİP KULLANIMI VE MALİYETLERİ

Araçların depo dolum ağzına bir çip takılacak ve akaryakıt pompalarında da bir çip yer alacak. Yakıt alındığında bu iki çip birbirini tanıyacak ve alınan akaryakıtın bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenecek. Araçlara takılacak çipin mevcut fiyatı 1810 TL + KDV, bu tutarın ilerleyen zamanlarda arttığı belirtildi. Akaryakıt istasyonları için ise pompa adası başına yaklaşık 210 bin TL maliyet öngörülüyor.

TOPLAM MALİYET NE OLACAK?

Tüm araçlara ve 12 bin 458 akaryakıt istasyonuna çip takılması durumunda toplam maliyet 84 milyar TL’ye ulaşacak. Her bir aracın çip montajı, yetkili servisler tarafından mobil veya yerinde gerçekleştirilecek. Darphane’ye birim araç başına tüm masraflar ödeniyor ve bu araçlar ilgili servislere yönlendiriliyor.

YENİ DÜZENLEMENİN ZAMANI

Kapsamı genişletilen UTTS Tebliği’ne göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kaydedilecek tüm araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarındaki en az bir pompa ünitesine 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Okuyucusu (TTO) taktırılması da zorunlu olacak. Bu düzenlemeler, akaryakıt alımında tüm süreçleri daha otomatik ve düzenli hale getirmeyi hedefliyor.