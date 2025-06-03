Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi Geldi!

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki dalgalanmalardaki değişimleri yakından izlemekte. Bayram öncesi akaryakıtta yapılan indirimlerin ardından, fiyatlar bir kez daha güncelleniyor.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıtta bu hafta çifte indirim bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, motorin fiyatında ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim yapılacak. Bu indirimlerle birlikte oto gaz fiyatı 24-25 lira aralığına, motorin fiyatı ise 45-46 lira seviyesine gerileyecek.

BENZİNE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin fiyatı 46.89 TL, motorin litre fiyatı 46.19 TL, LPG litre fiyatı ise 26.19 TL olarak kaydedildi. Ankara’da benzin litre fiyatı 47.55 TL, motorin litre fiyatı 47.04 TL, LPG litre fiyatı 26.09 TL seviyesindeyken, İzmir’de benzin litre fiyatı 47.89 TL, motorin litre fiyatı 47.38 TL, LPG litre fiyatı 26.04 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuruna göre hesaplanarak, belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.