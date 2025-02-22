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Ekonomi

Araç Satışlarına E-Devlet Zorunluluğu Geliyor

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EİDS UYGULAMASI ARAÇ SATIŞLARINA GEÇİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), artık araç satışları için de geçerli olacak. Son yapılan değişiklikle, online platformlarda araç satışı yapacak kişilerin yetkilendirilmesine dair düzenlemeler getirildi. Emlak sektöründen sonra araç satışlarında uygulanacak bu sistem ile e-Devlet üzerinden yetkilendirme işlemi, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale geliyor.

YETKİLENDİRME SÜRECİ

Yeni uygulamaya göre, araç sahiplerinin satış işlemleri için e-Devlet üzerinden 1. derece akrabalarını, başka bir kişiyi ya da bir kuruluşu yetkilendirmesi gerekiyor. Bu sayede, yıllık ilan sayısı, araçların sahipleri gibi tüm detaylar kayıt altına alınacak. Böylece, yönetmelik ihlali yapan durumlar hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. EİDS ile sahte ilanlar ve kayıt dışı ticaret amacıyla yapılan otomobil satışlarının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

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