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Araç’ta İzinsiz 120 Bin 300 Kök Haşhaş

İZİNSİZ EKİMİ YAPILAN HAŞHAŞ BİTKİLERİNE EL KONULDU

Kastamonu’nun Araç ilçesinde izinsiz olarak ekilen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Araç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ş’ye ait arazide gerçekleştirdikleri arama sırasında, izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisini tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen bitkilere el konuldu. Olay ile ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Bu durum, yasadışı tarım faaliyetlerinin önlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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