Araç’ta Kaçak Define Operasyonu Yapıldı

KAÇAK DEĞERLİ EŞYA OPERASYONU

Kastamonu’nun Araç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri kaçak define arayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Araç Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinasyonunda tarihi eser kaçakçılığına karşı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, 6 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, H.T. ve T.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, kaçak kazı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor.