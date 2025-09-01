Araç’ta Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınıyla ilgili olarak Kastamonu Valiliği bir açıklama yaptı. Yangın nedeniyle 6 köyün tahliye edildiği ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediği belirtildi. Valilik, “Tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseltildi. Köylerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmiştir” ifadesini kullandı.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLER VE VAATLER

Açıklamada belirtilene göre Güzelce köyünden 31 vatandaş, 6 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan, Kızılören köyünden 64 vatandaş ve 100 büyükbaş hayvan, Ahatlar köyünden 74 vatandaş, İhsanlı köyünden 48 vatandaş ile 80 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan, Akgeçit köyünden 150 vatandaş ve 150 hayvan, Şiringüney köyünden ise 70 vatandaş tahliye edilmiş. “Tahliye edilen vatandaşlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır” açıklaması yapıldı.

YANGININ DURUMU VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerindeki yangınların devam etmekte olduğu ifade edildi. Yangına müdahale eden kurumlar arasında Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, çeşitli itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresinin araçları olduğu belirtildi. “Yangına 3 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen birçok personel ile müdahale sürdürülmektedir” şeklinde bilgi verildi.