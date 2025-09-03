Araç’ta Su Taşıyan Gençler Devam Etti

GENÇLERİN GÖSTERDİĞİ CESARET

Kastamonu’nun Araç ilçesinde orman ekiplerine su taşıyan gençler, traktörlerinin lastiğinin patlamasına rağmen cesurca yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlgili orman yangını, üçüncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmaları için hem havadan hem de karadan aralıksız savaşıyor. Yangın süresince bölge halkı ve çiftçiler de destek olmaya çalışıyor. Güzelce köyü ile İhsanlı köyünde tahliye edilen alanlarda, su taşımak amacıyla traktörlerinin arkasında bağlı ekipmanları kullanarak destek verdiler.

SU TAŞIYAN GENÇLERİN KAYGILARI

Orman ekiplerine su ulaştırarak yangınla mücadeleye katkı sağlayan gençlerden biri olan Muhammed Ali Ayaz, “İhsanlı köyü annemin köyü oluyor. İstanbul’daydım. Dedemin yangını haber vermesi üzerine hemen eşyalarımı toplayıp İhsanlı köyüne yardıma geldim. Yardım ederken traktörümüzün tekeri yerinden çıktı, biz durmadık ve devam ettik” dedi. Yangının bölgede yarattığı etkileri anlatan Ayaz, “Köyde bir ton canımız, hayvanlarımız, köpeklerimiz ve kedilerimiz var. Hepimiz şu an yanıyoruz. Köylere giriş çıkış yasak” ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR VE DOĞA İÇİN MÜCADELE

Ayaz, yangına karşı verdikleri mücadele sırasında hissettiklerini şöyle aktardı: “O an hiç bir şey aklıma gelmiyor. Tüm düşüncemiz hayvanlar ve köyümüz için. Kendimizi kurtarmak aklımıza gelmedi. Gözümüz karardı ve durmadan devam ettik. İtfaiye ve helikopter ekiplerine destek verebilmek için bu şekilde yola çıktık.” Son olarak Ayaz, sönmeyen yangının doğada yarattığı tahribatın yıllar süreceğini belirterek, “Bir ağacın yetişmesi yıllar alır, nesiller sürer” diye konuştu.