Araç’taki Yangın Nedeniyle Vatandaşlar Tahliye Edildi

ORMAN YANGINI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde süregelen orman yangını sebebiyle tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, yatılı Kur’an kurslarında konaklıyor. Endişeyle bekleyen vatandaşların her türlü ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor. Araç ilçesindeki iki farklı noktada dün başlayan yangın, ikinci gününde etkisini sürdürüyor. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen itfaiye ve orman ekipleri, helikopterlerle birlikte alevlere dört bir yandan müdahale ediyor. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinde toplamda 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bir bölgeye alındı. Tahliye edilen bazı vatandaşlar, yakınlarının evlerine yerleşirken, gidecek yeri olmayanlar ise İğdir köyündeki İğdir Erkek Hafızlık Kur’an Kursu ve İğdir Merkez Kız Kur’an Kursu yurtlarına yerleştirildi. Kurumlar, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılarken, sivil toplum kuruluşları da battaniye ve giyecek desteği sağlıyor.

EVLERİMİZ TEHLİKE ALTINDA

Yangın nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan Hikmet Esenlikçi, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Kızılören köyüne yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yatıyoruz, dinleniyoruz. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Diğer köylerden de insanlar var. Rahatımız iyi, Allah hükümetimizden razı olsun. Dün yangın bizim köye yaklaştı. Jandarmalar bizi evden çıkarttılar, ‘hayatınız tehlikede’ dediler. Kur’an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar” diyor.

DUMAN VE ALEVLER KORKUTUYOR

Yangının evlerine yaklaşmasıyla büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Meral Öztürk, “Dün öğlen bizi buraya getirdiler. Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun. Bizi jandarma evlerimizden çıkardı. Biz de buraya geldik. Dumanı, alevi görünce korktuk” diye konuşuyor.

DEVLETİMİZDEN MEMNUNUZ

Yangın sonrasında hemen Kur’an kursuna getirildiklerini belirten Semiha Karışan ise, “Ben dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Hayvanları kamyonlara doldurdular, nereye götürdüklerini bilmiyorum. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var. Ama köyümüz tehlike altında. Tüm yakınlarım burada. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız” şeklinde ifade ediyor.