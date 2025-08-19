Araç Takip Ve Kamera Fiyatları Değişiyor

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN KARAR

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir düzenleme, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni yönetmelikte yapılan değişiklikle, araç takip ve kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ile acil durum butonunu bulundurma zorunluluğu ilk tescil sırasında geçerli olacak. Bu düzenleme, yönetmeliğin C hususiyetleri kapsamındaki araçlar için geçerli oluyor. C hususiyetine giren araçlar içerisinde taksi, otobüs, kamyon, çekici, dolmuş, okul taşıtları, sürücü adayı belgesiyle kullanılacak araçlar, traktör ile römorklar, yarı römorklar, otomobil, minibüs ve kamyonet gibi pek çok araç yer alıyor.

ARAÇ KAMERALARININ FİYATLARI

Araç kamera ve kayıt cihazlarının fiyatları 1500 liradan başlayarak 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Cihazların fiyatları, özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Araç takip cihazları ise 3000 lira seviyesinden başlıyor ve 20 bin liraya kadar yükselebiliyor. Araç takip ve kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 günlük bir süre tanınıyor.

CİHAZLARIN ENERJİ İHTİYACI

Araçlara ek olarak takılacak olan araç kamera-kayıt cihazları ve takip cihazları, çalışabilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Elektrik sisteminde değişiklik yapılması gerektiği için, araç içerisinde kablo karmaşasından kaçınmak isteyenler, oto elektrik ustalarından yardım alarak uygun tesisat noktalarından enerji temin edebilir.