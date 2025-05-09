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Araç Trafiği Kapatılabilir, Dikkat!

TÜM YOLLARDA TRAFİK KAPATILABİLİR

11 Mayıs’ta gerçekleşecek ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı’ dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerindeki paylaşımında, 10-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak, 10 Mayıs saat 10.00’dan ve 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini belirtti.

KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Açıklamada, gerektiğinde Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi ve Abant Sokak ile bu yollara bağlı tüm cadde ve sokakların program sona erene kadar trafiğe kapatılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, etkinlik saatlerinde belirtilen yolların kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

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