Araç Yangını Ormana Sıçradı: Bursa

ARAÇTAN YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde, bir araçtan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan rampasında gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir eden Metin B. yönetimindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, dumanları fark edince aracı kenara park etti ve itfaiyeyi aradı.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Araç park edildikten sonra, yangın hızla büyüyerek alevler içinde kalmaya başladı. Bu süreçte, yangın yol kenarındaki ormana da sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanda da bazı ağaçlar zarar gördü.