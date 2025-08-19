Araç Yetişmezken Talep Artıyor

SICAK YAZ DÖNEMİNDE ARAC KİRALAMADA YOĞUNLUK

ARAÇ Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, yaz mevsiminde deniz sezonunun etkisini ve tatil döneminde gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle birlikte kiralık araç taleplerinin arttığını vurguladı. Bu talebi karşılamak amacıyla diğer illerden araç getirttiklerini belirten Demir, günlük kiralama fiyatlarının ise 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti. İzmir’deki araç kiralama firmaları, yaz aylarında olağanüstü bir yoğunlukla karşı karşıya. Araç sahibi olmayan bazı vatandaşlar, yazlık alanlara ulaşmak için kiralık araca yönelirken, yaz tatili için memleketine gelen birçok gurbetçi de bu talebi artırıyor. Geçen yıla göre satışların yüzde 100 oranında arttığı kaydediliyor.

Ahmet Demir, “Geçen seneye göre büyük bir yoğunluk mevcut. Temmuz ayının ortalarından itibaren tatilin başlamasıyla birlikte yoğun bir talep görüyoruz. Okulların tatil olması ile denize giden vatandaşlar ve tatile gelen gurbetçiler talepte yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, uzun yoldan otomobille gelmeyi tercih etmiyorlar. Havalimanında kendilerini karşılıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 100’lük bir artış yaşanıyor. İzmir’e Ankara ve İstanbul gibi turizmin az olduğu yerlerden araç tedarik ettik. Yoğun bir sezon geçiriyoruz” dedi.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Araç kiralama ücretleri ile ilgili bilgi veren Demir, vatandaşları da uyararak, “Günlük kiralama fiyatları ekonomik sınıfta 2 bin TL’den başlıyor. Orta segment araçlar 2 bin 500 TL, lüks araçlar ise 3 bin TL ile 5 bin TL arası değişiyor. Vatandaşlarımıza kurumsal firmaları tercih etmelerini öneriyorum. Rent A Car kaskosunun yanı sıra başka kontrolleri de yapmaları önemli. Aracı kiralamadan önce aracın her yönünü fotoğraflamaları ve lastiklerini kontrol etmeleri gerekiyor. Rezervasyon öncesinde firmayı iyice araştırmalılar. Kapora dolandırıcılığı olabiliyor. Kaporayı gönderiyorlar ama aracı alamıyorlar” dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi Halil Çelik (35), “Her yıl Almanya’dan geliyorum. Bu yıl havaların çok sıcak olmasından dolayı kendi aracımla gelmeyi tercih etmedim, uçakla geldim. Rezervasyon yaptırdım. Arkadaşlarım beni havalimanında karşıladı. Araç kiralarken kaskosunu kontrol ediyorum, ayrıca aracın güvenliğini de gözden geçiriyorum. Kiraladığım araçla Çeşme ve Bodrum’a gitmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.