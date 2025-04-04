Araç Yıkama Tabancası Fiyatı 2000 TL’den 110 TL’ye Düştü

OTO YIKAMA FİYATLARINDAKİ ÇILGIN ARTIŞ

Türkiye’de son dönemde pek çok ürün ve hizmetin fiyatı artarken, oto yıkama ücretleri de rekor seviyelere ulaştı. Alışveriş merkezlerinde aracını yıkatmak isteyenler en az 600 TL ödemek zorunda kalıyor. Bazı işletmelerde ise standart bir iç-dış yıkama hizmetinin fiyatı 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EKONOMİK ÇÖZÜM: ARAÇ YIKAMA TABANCASI

Bu yüksek fiyatlar karşısında en pratik çözüm, ev tipi araç yıkama tabancası kullanmak. Bu cihazlar, musluktan gelen hortuma direkt bağlanarak çalışıyor. Özel mekanizması sayesinde suyu basınçlı şekilde püskürterek profesyonel oto yıkama kalitesinde performans sunuyor. Deterjan haznesi bulunan modellerde köpüklü yıkama yapmak da mümkün.

TEMU’DAN CİHAZA SÜPER KAMPANYA

Normalde 1500-2000 TL arasında satılan bu tabancalar, Temu’nun yeni üyelere özel kampanyasıyla sadece 110 TL’ye alınabiliyor. Üstelik siparişlerde kargo ücreti alınmıyor ve gümrük işlemleri önceden hallediliyor. Türkiye’deki kargo firmalarıyla anlaşmalı olan Temu, ürünleri adrese teslim ediyor. Ayrıca, belirtilen sürede teslimat yapılmazsa müşterilere iadeyle birlikte ek tazminat ödeniyor.

KOLAY TEMİZLİK İÇİN PRATİK ALTERNATİF

Araç sahipleri, artan oto yıkama maliyetlerine karşı bu ekonomik çözümü değerlendirebilir. Temu’nun kampanyasından yararlanmak için uygulamayı indirip yeni üyelik oluşturmak yeterli. Deterjanlı yıkama yapabilen modeller sayesinde araç temizliği artık çok daha uygun maliyetli hale geliyor.