Araç Yıkama Tabancası Fiyatı 2000 TL’den 110 TL’ye Düştü

OTO YIKAMA FİYATLARINDAKİ ÇILGIN ARTIŞ

Türkiye’de son dönemde hemen her şeyin fiyatı artarken, oto yıkama sektöründe yaşanan fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle AVM’lerdeki oto yıkama hizmetleri için en düşük fiyat 600 TL’den başlıyor. Bazı işletmelerde ise standart bir iç-dış yıkama hizmetinin fiyatı 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EKONOMİK ÇÖZÜM: ARAÇ YIKAMA TABANCASI

Bu yüksek fiyatlar karşısında birçok araç sahibi, alternatif çözümler arıyor. Araç yıkama tabancaları, bu noktada en pratik seçenek olarak öne çıkıyor. Musluktan gelen hortuma direkt bağlanarak çalışan bu tabancalar, suyu basınçlı bir şekilde püskürterek profesyonel oto yıkama kalitesinde performans sunuyor. Üstelik deterjan haznesi bulunan modeller sayesinde köpüklü yıkama yapmak da mümkün.

TEMU’DAN CEP YAKMAYAN KAMPANYA

Normalde Türkiye’de 1500-2000 TL arasında satılan araç yıkama tabancaları, Temu’nun yeni abonelerine özel kampanyasıyla sadece 110 TL’ye alınabiliyor. Üstelik Temu’da kargo ücretsiz ve gümrük vergileri alışveriş sırasında ödeniyor. Türkiye’deki kargo firmalarıyla anlaşmalı olan platform, ürünleri sorunsuz bir şekilde evinize kadar ulaştırıyor. Ayrıca, belirtilen sürede teslimat yapılmazsa, hesabınıza iade edilen tutarın yanı sıra ek bir özür bedeli de yatırılıyor.

UCUZ VE PRATİK ARAÇ YIKAMA ÇÖZÜMÜ

Araç yıkama fiyatlarındaki bu çılgın artış karşısında, araç yıkama tabancası almak hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Özellikle Temu’nun sunduğu bu avantajlı fiyat, birçok tüketici için cazip bir fırsat haline geliyor. Daha detaylı bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.