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Araca Bağlı Köpekle Yolculuk Yaptılar

OLAYIN GERÇEĞİ

HATAY – Hatay’ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın arkasında bir köpekle metrelerce yol sürdüğü anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Antakya – Samandağ yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, önünde giden hafif ticari aracın arkasındaki köpeği fark etti.

KAMERA KAYDI

Köpeğin araca bağlı olduğunu gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Hafif ticari aracın arkasına bağlı olan köpekle uzun mesafeler kat edildi. Durumu fark eden hafif ticari araç sürücüsü, köpeği bagaja koyarak yoluna devam etti.

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