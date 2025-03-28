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Araca Su Sıçrama Kavgasında 5 Yaralı

KAVGA VE YARALANMALAR

Malatya’da, kaldırımda araç yıkayan bir grup ile başka bir sürücü arasında çıkan “aracıma su sıçrattın” tartışması sonucunda bıçaklı bir kavga yaşandı. Olay, 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi’nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma, beş kişinin yaralanmasına yol açtı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kavga sonucunda E.K.T, İ.T., E.K., M.Y.M. ve E.A.G. yaralandı. Olayı duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında bir adet bıçak tespit edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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