Aracı İzinsiz Kullanılan Avukat Dava Açtı

AVUKATIN HUKUK MÜCADELESİ

Kayseri’de, aracını servise götüren Avukat Kerem Eker, izinsiz kullanımı sonucunda maddi kayba uğramış bir durumda. Geçen yıl mayıs ayında, Eker’in özel bir servise bıraktığı aracını, serviste çalışan Emre Taşdemir izinsiz alarak eğlence merkezine gitmiş. Dönüş yolunda Taşdemir’in alkol almış bir şekilde tek taraflı kaza yaptığı belirtiliyor. Bu kazanın sonucunda araç perte çıkarken, Taşdemir de 21 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmiş.

KAZA ÖNCESİ DURUM

Avukat Eker, yaşanan olayı şu şekilde aktardı: “Geçen sene 5’inci ayda aracımın bakımları için servise bıraktım. Aracımda bir titreme oluyordu ve bir parça gerekliymiş. O gün serviste parça bulunmamış. Beni arayarak ‘bu parça yarın gelecek, o sırada yağ bakımını da yapalım. Parçayı değiştirince gelip aracınızı alırsınız’ dediler. Arabayı Emre Taşdemir ve Osman isimli birine teslim ettim. Emre benimle ilgileniyordu.”

SONUÇ VE HUKUKİ SÜREÇ

Eker, “Emre Taşdemir benim aracımı izinsiz bir şekilde servisten çıkartıyor ve eğlence merkezine gidiyor. Buradan dönerken alkollü bir şekilde tek taraflı kaza yapıyor ve aracım pert oluyor. Bu kişi de 21 gün yoğun bakımda kaldı ve ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından karşı tarafla görüşmek için gittiğimizde, aracın değerini ödeyeceklerini söylediler, fakat daha sonra hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını ifade ederek konuyu kapattılar. Ben de hukuki süreci başlattım. Savcılık soruşturmaları devam ediyor. Yargıya güveniyoruz” şeklinde konuştu.