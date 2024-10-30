Aracı Kurumların En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul’da Pozitif Seyir

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde olumlu bir seyir izliyor. Saat 14:13 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasına geldiğimizde yüzde 0,26 oranında bir artış ile 8967 puan seviyesinde işlem görüyor. İşlem hacmi ise 36 milyar TL civarında gerçekleşiyor. Son verilere göre, piyasada en çok alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri aşağıdaki gibi sıralanıyor.

Alım Yapan Aracı Kurumlar ve Hisseleri

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en fazla net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla Yapıkredi Yatırım, İş Yatırım ve Garanti Yatırım olarak belirlendi. Yapıkredi Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisseler ise GARAN, KCHOL ve YKBNK olarak sıralanıyor. İş Yatırım da ZPX30, AKBNK ve GARAN hisselerini sıklıkla tercih ediyor. Garanti Yatırım’ın en fazla alım yaptığı hisseler arasında GARAN, FROTO ve PGSUS yer alıyor. Bunun yanı sıra, endekste net satıcı konumunda bulunan kurumlar ise BofA, Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım olarak öne çıkıyor.

Net Satış Gerçekleştiren Kurumlar

BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler FROTO, PGSUS ve GARAN iken, Ziraat Yatırım en fazla TUPRS, KCHOL ve ZPX30 hisselerinde satış gerçekleştiriyor. İnfo Yatırım’ın en çok satış yaptığı hisseler ise THYAO, YKBNK ve BIMAS olarak kaydediliyor.

Günlük Net Para Girişi ve Çıkışı Açıklaması

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasaya veya hisse senedine, belirli bir işlem anında veya gününde, işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alım ile satış arasındaki pozitif fark, para girişini; negatif fark ise para çıkışını gösteriyor. Bu değer, belli bir işlem döneminde piyasa ilgisini ve dinamiklerini anlamak için kullanılıyor. Günlük net para girişi, belirli bir piyasada veya hisse senedinde, ilgili işlem döneminde alımları ifade ederken, net para çıkışı ise satışı yansıtıyor. Ancak bu durum, mutlaka fiyatların yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor.