Aracı Kurumların En Fazla İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul’da Dördüncü İşlem Günü Negatif Seyrediyor

Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününde olumsuz bir seyir izliyor. Saat 13:36 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,55 düşüş ile 8957 puandan işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi 29 milyar TL seviyelerine ulaşmış durumda.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Son verilere göre, piyasada en fazla alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri şu şekilde sıralanıyor: BİST 100 endeksinde en çok net alış gerçekleştiren aracı kurumlar, Garanti Yatırım, Ak Yatırım ve Halk Yatırım olarak belirlendi. Garanti Yatırım’ın en çok tercih ettiği ilk üç hisse, THYAO, EREGL, BİMAS oldu. Ak Yatırım’ın en fazla alım yaptığı hisseler ise ISCTR, THYAO ve YKBNK şeklinde. Halk Yatırım’ın en çok alım yaptığı hisseler ise VAKBN, ASELS ve AKBNK olarak kaydedildi.

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Endekste net satıcı olarak öne çıkan aracı kurumlar ise BofA, Tacirler Yatırım ve İnfo Yatırım oldu. BofA’nın en çok satış yaptığı hisseler arasında THYAO, TCELL ve BİMAS yer alırken; Tacirler Yatırım’ın en çok satış yaptığı hisseler THYAO, BİMAS ve TOASO olarak listelendi. İnfo Yatırım’ın en fazla sattığı hisseler ise THYAO, ISCTR ve PETKM şeklinde rapor edildi.