Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı Hakkari

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PF 6919 plakalı otomobil, Erkan Çınar’ın kullandığı 35 BGR 451 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.