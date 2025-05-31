Araçlar Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

VAN – Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. S.A. emirindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk’ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet çarpıştı.

KAYBEDİLEN CANLAR

Kazanın sonucunda Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan S.A., Z.A. ve N.A. isimli kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi’ne taşınırken, ismi henüz öğrenilemeyen ve durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

OTOPSİ VE İNCELEME SÜRECİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Olay yerinde ve hastanede incelemeler yapılmakta, kazanın nedenine dair bilgiler toplanmaktadır.