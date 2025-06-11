Araçlar İskenderun’dan Suriye’ye gidiyor

Uzak Doğu Ülkelerinden İskenderun’a Gelen Araçlar

Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanlara ulaşan ikinci el araçlar, Cilvegözü Sınır Kapısı aracılığıyla Suriye’ye taşınıyor. Bu araçlar, savaşın izlerini silmek isteyen insanların hayallerindeki araçlar olma yolunda yola çıkıyor. Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sonlanmasının ardından, başta Şam olmak üzere Halep gibi yoğun nüfuslu şehirlere dışarıdan ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye’den ihraç edilen ürünler de Suriye’nin dört bir yanına ulaşma imkanına sahip oldu.

İskenderun Limanı’ndan Taşınıyor

Çin ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu Uzak Doğu ülkelerinden kullanımı sona eren araçlar, İskenderun limanına taşınıyor. İskenderun limanından alınan araçlar, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na tırlarla gönderiliyor ve buradan da tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor. Suriyeli tüccarlar, teslim aldıkları araçları ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan insanların hayalindeki araçlar hâline getirmek için yola çıkarıyor. Araç sevkiyatı Suriye’ye hızla devam ederken, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu da artış gösteriyor.

Tır Şoförlerinin Deneyimleri

Tır şoförü Aydın Eker, “Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz” diyerek, her seferde 6 araç taşıdığını belirtiyor. Eker, “Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz” şeklinde konuşuyor. Diğer tır şoförü Mehmet Ay da iki yıl boyunca burada çalıştığını ve ayda 4 seferde araç taşıdığını ifade ediyor. Ay, “Bu araçları Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiyoruz” diyor.

Aylık Araç Sevkiyatı

Tır şoförü Abdulali Ay ise ayda ortalama bin 500 aracın Suriye’ye gittiğini söylerken, “Geçmiş yıllara göre yoğunluk ağırlaşmış ve artmış” ifadelerini kullanıyor. Normalde günde bir sefer yapılması gerekirken, burada 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Ay, “Burada ortalama 350 ila 400 arasında tır gidiyor” diyerek, sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.