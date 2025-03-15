Araçlara Alkolmetre Kilidi Zorunluluğu Geliyor

YENİ DÜZENLEME İLE HIZ DESTEK SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi ile birlikte, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar belirlendi. Bu düzenlemenin temel amacı, sürücülerin alkollü araç kullanma durumlarını engellemek olarak öne çıkıyor.

ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ TANITILDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” açıklamasında bulundu. İntepe, bu düzenlemenin Avrupa Birliği regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ama geçmişte Avrupa’da 2010’lu yıllarda uygulanmaya başlandı. AB ülkelerinde trafik ölümlerinin yüzde 25’inin alkol nedeniyle yaşandığını biliyoruz. AB, alkol kullanımını ‘tekrarlayan suç’ olarak kabul ediyor. 2000 yılından itibaren, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi belirledi ve bunun da yüzde 95’ini başarmış durumda” dedi.

UYUŞTURUCU MADDE KONTROLÜ GEREKİYOR

Alkol dışında uyuşturucu madde tespiti de yapılacak. Türkiye’deki kaza istatistiklerine göre, alkolün trafik kazalarındaki ölüm sebeplerinde ilk üç arasında yer almadığını ifade eden İntepe, bu düzenlemenin yalnızca alkoller üzerinden yeterli sonuçlar vermeyeceğini, aynı zamanda uyuşturucu etkisinin de kontrol edilebileceği sistemlerin devreye girmesi gerektiğini belirtti. İntepe, “Bugün trafikte alkolden daha çok uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranının yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

TRAFAİK KAZALARI VE KUSURLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen yıl mayıs ayında yayımlanan verilere göre; 2023 yılında Türkiye’nin kara yolu ağında toplam 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken, 350 bin 855 kişi de yaralanma ile karşılaştı. 2023 yılı itibarıyla ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına neden olan toplam 281 bin 54 kusur analiz edildiğinde, kusurların yüzde 88,9’unun sürücüler kaynaklı olduğu belirlendi. Yaya kusurları yüzde 9, taşıt kusurları yüzde 1,1, yolcu kusurları yüzde 0,6 ve yol kaynaklı kusurlar ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.