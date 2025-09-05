Araçlarda 2026’dan itibaren Tuşlar Geri Gelecek

Euro NCAP’DE YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI

Euro NCAP, araç güvenliği alanında kayda değer bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan aşırı dokunmatik ekran kullanımıyla ilgili harekete geçen bu kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden yöneten araçların 5 yıldız almayacağını açıkladı.

DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANI

Yeni düzenlemeye göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve sileceklerin yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol edilmesi durumunda, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak. 2029’dan sonra ise bu kriterlerin daha da katılaşması bekleniyor. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi sık kullanılan fonksiyonların da yalnızca ekrandan kontrol edilmesi halinde puan kaybı yaşanması planlanıyor.

ARAŞTIRMALARIN ETKİSİ

Euro NCAP’in almış olduğu bu karar, yapılan araştırmalara dayanıyor. Her 4 kazadan biri, dikkat dağılması sebebiyle gerçekleşirken, Apple CarPlay menüsünü kullanmanın hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığı ortaya konuyor. Ayrıca, dokunmatik ekran kullanımının, telefon ile mesajlaşmaktan daha tehlikeli olduğu bulunuyor.

FİZİKSEL TUŞLARA DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Euro NCAP’in bu kararı, bir regülasyon niteliği taşımıyor fakat üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı istemesi, fiziksel tuşlara dönüşü hızlandırabilir. Mercedes gibi bazı markaların yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sistemlerin, menü karmaşasını azaltarak sürücülerin dikkat dağılmasını minimize etmesi hedefleniyor.

AVRUPA VE ABD FARKLILIĞI

Bu konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na da taşınmış olsa da henüz yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği ifade edilse de, Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek bir yaklaşım benimsemesi öngörülüyor.