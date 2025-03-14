Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Şartları

ARAÇLARDA ALKOL KİLİDİ VE ŞERİT KONTROLÜ SİSTEMİ İÇİN TEKNİK ŞARTLAR BELİRLENDİ

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri netlik kazandı. Daha önce karara bağlanan ancak detayları belirlenmemiş olan bu uygulamanın son aşaması tamamlanmış oldu. Bu düzenleme, 2024 yılında çıkarılan “olay veri inceleme kaydedici sistemleri” ile ilgili yönetmeliğin devamı niteliğinde. Böylece, araçlardaki alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik gereksinimleri kapsamlı bir şekilde belirlendi.

ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ VE FONKSİYONALİTE

Yeni yönetmelik, alkol kilidi sisteminin işlevselliğini artırmayı amaçlıyor. Söz konusu alkol kilidi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç kullanılmadan önce kontrol yapılmasını sağlıyor. Alkol oranı belirli bir seviyeyi aşan sürücüler, aracı çalıştırmaya kalkıştıklarında otomatik olarak engelleniyor. Bu sistem, çeşitli teknolojilerle donatılarak sürücünün alkol seviyesini doğru bir şekilde belirleyerek, gerekli uyarıyı yapıyor ve sınırları aşması durumunda araç çalışmıyor.

Yönetmelik ayrıca, araçlarda acil durum şerit tutma sisteminin uygulanmasını da zorunlu kılıyor. Bu sistem, sürücünün şerit dışına çıkması halinde aracın yönlendirilerek kazaların önlenmesini sağlamak amacıyla devreye girecek. Alkol kilidi, sürücünün aracını çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını zorunlu kılıyor. Bu test, alkol oranını belirleyerek eğer alkol seviyesi yüksekse aracı çalıştırmaya izin vermiyor.

KİLİT SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ

Alkol kilidi çeşitli modellerde sunuluyor; bunlardan bazıları anahtara üflenen türdeki sistemlerdir. Bu kilidin temel işlevi, alkol etkisi altındaki kişilerin araç kullanmalarını engellemek. Böylece sürücülerin alkol testinden geçmeden araç çalıştırması imkansız hale geliyor ve bu durum trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.