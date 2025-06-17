Araçların Güneşten Ve Nemin Zararı

ARACILARIN GÜNEŞ VE NEMDEN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

İnsanlar gibi, araçların da güneşten ve aşırı nemden korunması gerekiyor. Araçlara Türkiye’nin güneyinde güneş yanığı sıkça görülüyor. Ancak, Karadeniz bölgesinde nem ve kuş pisliği, araçlar üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Karadeniz’in nemli ikliminin otomobiller üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili bilgi veren Renault Dacia Bayi Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, Trabzon’un yüksek nem oranı ve yoğun yağışlı ortamının yalnızca insanlar üzerinde değil, aynı zamanda araçlar üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabileceğini aktardı. Çakıroğlu, bölgeye özgü iklim şartlarının otomobillerde farklı sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

NEMİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Özellikle nemin yol açtığı buharlaşma ve küflenme gibi arızalara değinen Çakıroğlu, “Bölgemiz rutubetli olduğu için bu durum insan sağlığı kadar araçlara da zarar verebiliyor” diyerek, Güneydoğu gibi daha kuru bölgelerde yaşanmayan problemlerinin Karadeniz’de ortaya çıkabildiğini vurguladı. Kentte araçlarını uzun süre kullanmayan sürücülerin, aracın içinde küf ve kötü kokularla karşılaşabileceğini belirten Çakıroğlu, “Rutubet nasıl insan hayatını olumsuz etkiliyorsa, yapılara ve araçlara da zarar verebiliyor. Araçlarda bölgesel sorunlar olabiliyor. Güneydoğu’da olmayan bazı sorunlar burada karşımıza çıkabiliyor. Bölgenin nemli havası nedeniyle buharlaşma sorunları yaşanabiliyor. Aşırı nem, iklimsel faktörlerden kaynaklanan arızalara yol açabiliyor. Araçlarımızı uzun süre kapalı tutmamalı, zaman zaman havalandırmalıyız” dedi. Çakıroğlu, Trabzon’da aracını bırakarak başka illere gidenlerin, araçlarının iki veya üç ay park halinde kalması durumunda, küf boyutunda deformasyonlar görebileceğini aktardı.

KUŞ PİSLİĞİNE DİKKAT

Kaporta ve boya bakımıyla ilgili önemli noktalara da değinen Çakıroğlu, kuş pisliklerinin boya üzerinde asidik etkiler oluşturduğunu ve kalıcı hasar verebileceğini ifade etti. Çakıroğlu, “Kuş pisliği kurumuşsa, doğrudan ıslak mendille silmek yerine bir peçeteyi ıslatıp üzerine koymak daha güvenlidir. Yaklaşık 5 dakika bekletildiğinde yüzey daha zarar görmeden temizlenebilir” şeklinde konuştu. Güney bölgelerde güneş yanıklarına karşı açık renkli araçların tercih edildiğini hatırlatan Çakıroğlu, Trabzon gibi yerlerde güneş yanıklarının nadir görüldüğünü, ama nemin araç bakımında başlıca faktör olduğunu sözlerine ekledi.