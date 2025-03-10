Araçta Ölü Bulunan Şahsın Kimliği Açıklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir bahçede, uzun süredir çalışır durumda olan bir hafif ticari araçtaki hareketsizlikten şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Fevzipaşa ve Yenikent Mahallesi arasında bulunan bir bahçede gerçekleşti.

İHBARIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bahçe önünden geçen komşular, kapalı olan bahçe kapısına rağmen Süleyman Şenoğlu’na (63) ait 09 JZ 784 plakalı aracın çalışır durumda olduğunu fark etti. Şüphelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, Şenoğlu’nun aracın içinde hareketsiz yattığını tespit etti.

ÖLÜMÜN NEDENİ

Sağlık ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk açıklamalara göre, Şenoğlu’nun önceki gün akşam saat 22.30 sularında bahçeye geldiği ve ölüm nedeninin kronik rahatsızlıklara bağlı olabileceği değerlendiriliyor. Cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.