Araçta Uyuşturucu Hap Bulundu. Şüpheli Gözaltına Alındı

POLİS EKİPLERİ SENTETİK HAP ELE GEÇİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, önceki akşam şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada klima hava çıkış ızgarasında 1791 adet sentetik hap bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan M.Y. (29) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülerek gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

NARKOTİK OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu tür operasyonlar, sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde etkili oluyor.