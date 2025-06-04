Arafat’a Hacı Taşıma İşlemleri Başladı

TRANSFERLER BAŞLADI

Mekke-i Mükerreme’den Arafat’a hacı adaylarının taşınma işlemleri başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ekip başkanlarına Terviye günü saat 16.00’da telsizle yaptığı talimatla, 86 bin Türk hacı adayının 700 otobüs ile Arafat’a götürüleceğini açıkladı. Hicri 1446 yılı haccında Arafat Vakfesi’nin en önemli farzlarından biri olması sebebiyle hacı adayları, Mekke-i Mükerreme’nin 23 kilometre uzaklığındaki Arafat mevkiine doğru hareket etmeye başladı.

HAVA ŞARTLARINA GÖRE DÜZENLEMELER YAPILDI

Ali Erbaş, bu sene hava sıcaklığının 47 dereceye ulaşması nedeniyle, Arafat’a nakil zamanını Terviye günü olarak adlandırılan 8 Zilhicce’de, ikindiden sonraya ertelediklerini duyurdu. Normalde bu çıkışlar sabah erken saatlerde gerçekleşirken, sıcak hava şartları ve sıkı trafik kontrolleri nedeniyle sefer saatleri yeniden düzenlendi. Hacı adayları, otellerinin önünde toplanarak, başkanlarının talimatı doğrultusunda otobüslere yerleşiyor.

DÜZENLİ NAKİL İŞLEMLERİ

Mekke-i Mükerreme’deki yoğun otel bölgelerinden, Aziziye, Şişe ve Merkeziye’de bulunan Türk hacıları, geldikleri şehirlerin kafileleri ile birlikte otobüslere biniyor. Her kafile, icmal listesine göre kayıt altına alınıyor ve Suudi görevliler tarafından sayım sonrası otobüs kapılarına etiketler yapıştırılıyor. Arafat vakfesinin yapılacağı alana belirlenen özel yollar aracılığıyla ulaşan hacı adayları, kendileri için hazırlanan klimalı ve yüksek tavanlı çadırlara yerleştiriliyor. Otobüs seferleri ise arife günü öğle saatlerine kadar devam ediyor. Kabe’ye yakın otellerde kalan hacı adayları, arife sabahı otellerinden alınarak Arafat’a yönlendiriliyor.

TRAFİK DURUMU İYİLEŞTİ

Bu yılki nakil işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Mekke-i Mükerreme’deki trafik yoğunluğunun daha önceki yıllara oranla daha sakin olması dikkat çekiyor. Birçok kontrol noktasında, hacı taşımacılığı yapan araçların kimlik bilgileri ile hacıların nusuk kartlarının varlığı kontrol ediliyor.