Arafat’a Ulaşan Hacı Adayları Dua Ediyor

Arafat’a Ulaşmak İçin Hacı Adayları Hareket Etti

Suudi Arabistan’da hac ibadetini yerine getirmek üzere bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat’a ulaşma yolculuğuna çıktı. Türk hacı adayları da dahil olmak üzere, hacı adayları dün saat 16.30’dan itibaren kafileler halinde Mekke’nin 25 kilometre doğusundaki Arafat’a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının “Nusuk” adı verilen kartlarını sistem üzerinden kontrol etti. Bu kontrollerin ardından, kafile bilgilerini içeren barkotlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların birçoğu gece saatlerinde Arafat’a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, hacı adaylarını Arafat’a taşımaya devam edecek.

Hacı Adayları Dua İçin Cebel-i Rahme’ye Yükseldi

İlk otobüslerle Arafat’a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’ye çıkarak dualar etti. Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda konaklıyor. Arafat’ta vakitlerini Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Kayseri’den gelen hacı İbrahim Gül, 13 yıllık bir bekleyişin ardından mübarek topraklara gelmenin nasip olduğunu belirterek, “Niyazdayız, dua ediyoruz, çocuklarımıza, anne ve babamıza, memleketimize, Müslümanlara dua ediyoruz. Buralara gelmeyi herkese nasip etsin. Yarın daha da kalabalık olur burası. Sevinçliyiz, bizim için bayram, mutluyuz, huzurluyuz.” dedi. Diyarbakır’dan gelen Mukeddes Fidan ise “15 yıldır bekliyordum. Çok güzel bir duyguymuş. Çok duygulandım. Allah herkese buralara gelmeyi nasip etsin.” diye ekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Vakfe Duası Yapacak

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakfe duası yapacak. Erbaş’ın yapacağı vakfe duası, Türkiye’den canlı yayınla izlenebilecek. Arafat vakfesinin ve duasının ardından hacı adayları Müzdelife bölgesine geçecek. Orada şeytan taşlamak amacıyla 49 taş toplayacak olan adaylar, akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından, hacı adayları kafileler halinde Mina’ya yürüyecek.

Mina ve Son Tavaf Hazırlıkları

Mina’ya ulaşıldığında, sadece “Büyük Şeytan” olarak bilinen Akabe Cemresi’ne 7 taş atılacak. Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe’de Ziyaret Tavafı’ndan sonra haccın sayini yapacak. Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere yedişer taş daha atılacak. Hacılar, Mekke’den ayrılmadan önce son tavaf olarak bilinen Vefa Tavafı yapacak.