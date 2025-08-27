Arafat K. Tutuklandı, 15 Yıl Cezası

YETKİLİLERİN BAŞARILI OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya şirketlerini sahte çek aracılığıyla 7 milyon TL dolandıran Arafat K. (37) yakalandı. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K., ilçe polisinin Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla adresinde gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Arafat K., mobilya firmalarıyla yaptığı sahte çek işlemleri sonucunda 7 milyon TL dolandırıcılık suçu işledi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Arafat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, dolandırıcılıkla mücadele açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.