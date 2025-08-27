Haberler

Arafat K. Tutuklandı, 15 Yıl Cezası

YETKİLİLERİN BAŞARILI OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilya şirketlerini sahte çek aracılığıyla 7 milyon TL dolandıran Arafat K. (37) yakalandı. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K., ilçe polisinin Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla adresinde gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Arafat K., mobilya firmalarıyla yaptığı sahte çek işlemleri sonucunda 7 milyon TL dolandırıcılık suçu işledi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Arafat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, dolandırıcılıkla mücadele açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kazada kadın hafriyat kamyonuna çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da 74 yaşındaki Şükran Borak'a hafriyat kamyonu çarptı. Şükran Borak ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Barış Alper Yılmaz, NEOM’a gidebilir

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yorumcu Emre Bol, Yılmaz'ın Fenerbahçeli olduğunu ve gelecekte bu takıma döneceğini iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.